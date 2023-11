Trois astuces de grand-mère pour soulager bébé en cas de gastro-entérite

En cas de gastro, un bébé a besoin de se réhydrater. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, l’eau pure n’est pas conseillée ! Elle pourrait accentuer la nausée et les vomissements, et donc la déshydratation. Donnez-lui de l’eau sucrée maison ou bien une solution de réhydratation orale (SRO) que vous pouvez trouver en pharmacie. Dans la catégorie recette de grand-mère, on vous recommande également l’eau de riz ! L'amidon présent dans le riz va permettre de ralentir le transit intestinal, tout en le réhydratant. À donner une fois l’eau refroidie.