Trois astuces naturelles pour soulager les symptômes du rhume chez l'enfant 

La période hivernale vient rarement sans ses virus et bactéries. Le rhume n’épargne malheureusement pas les enfants, qui vivent parfois difficilement les symptômes qui l’accompagnent. Pour éviter au maximum le recours aux médicaments, voici trois astuces naturelles pour soulager nos bouts de chou.

Les inhalations aux huiles essentielles

En guise de solutions naturelles pour soulager les symptômes du rhume, on ne peut que vanter les mérites des huiles essentielles ! Il est possible d’en diffuser dans le salon ou encore dans la chambre de vos enfants, comme celle d’eucalyptus radié pour ses bienfaits antiseptiques et antibactériens, par exemple. Pour les bouts de chou de plus de six ans, il est également recommandé de les soulager avec des inhalations. Des appareils conçus à cet effet sont disponibles en pharmacie ou sur Internet, mais on peut très bien le faire avec les moyens du bord. Faites chauffer de l’eau dans un bol durant une minute, puis versez quelques gouttes d’huiles essentielles. Demandez à votre enfant d’inhaler la vapeur en prenant soin de lui mettre un tissu sur la tête pour éviter qu’elle s’échappe trop vite. Cette technique, à reproduire jusqu’à trois fois par jour, permet de dilater les petits vaisseaux présents à l’intérieur du nez. Les effets de soulagement au niveau des voies respiratoires sont immédiats.

Nettoyer le nez des enfants avec un spray à l’eau salée

Pour combattre les vilains virus, il faut nettoyer, nettoyer et encore nettoyer ! Chez l’adulte comme chez l’enfant, le lavage du nez à l’eau salée est fortement recommandé pour dégager les voies nasales encombrées. Disponible en spray, l’eau de mer va humidifier la muqueuse très sèche et irritée, mais aussi fluidifier les sécrétions nasales. Riche en oligoéléments et en minéraux, elle va aider à la destruction des microbes. Pour les bébés ou jeunes enfants, on peut utiliser une poire qui aspire les morves.

L’oignon à croquer ou à inhaler

Moins connue, mais pourtant ô combien efficace, la technique de l’oignon soulage les bébés depuis plusieurs générations ! Deux solutions possibles pour soigner un enfant des symptômes du rhume : lui faire croquer quelques morceaux crus s’il est en âge de manger des aliments solides, ou s’il est trop jeune, couper quelques rondelles et les déposer sur sa table de chevet pour toute la nuit. Il sent fort, il pique les yeux, il peut germer… Oui, l’oignon n’est pas la plante la plus sexy du potager, mais c’est néanmoins pour ses attributs qu’il s’avère être un remède efficace contre le rhume. Antiseptique et anti-infectieux, il contient des éléments soufrés qui stimulent les sécrétions. En clair, il aide à décongestionner le nez bouché.