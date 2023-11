Trois bienfaits insoupçonnés du froid sur votre corps

Parce qu’il rime avec le retour des virus, agresse la peau et nous oblige à nous calfeutrer, le froid est souvent perçu comme un ennemi. Pourtant, lorsqu’il est bien employé, il peut être un incroyable allié pour l’organisme. Dans l’Antiquité, chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, on recourait déjà à l’immersion dans des bains glacés, ! Aujourd’hui, des millénaires plus tard, il est possible aussi d’en tirer le meilleur profit. Sa propriété la plus étonnante est d’abord qu’il favorise le sommeil. Une douche froide prise avant le coucher vous aidera à vous endormir en abaissant votre température interne et en favorisant la libération d’endorphines, hormones qui combattent le stress et l’anxiété. Pour vous y adonner dans les règles de l’art, commencez à placer le jet d’eau sur vos pieds et remontez progressivement vers le buste. Pour la même raison, il est conseillé de maintenir dans sa chambre à coucher dans une relative fraîcheur. Le mercure ne doit pas y grimper au-delà de 19 degrés si vous souhaitez que votre nuit soit régénérante