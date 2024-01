Trois choses à savoir sur le test salivaire "prometteur" pour diagnostiquer l'endométriose

La Haute autorité de santé (HAS) a proposé ce lundi un accès à un test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose. Près de deux millions de femmes pourraient être concernées, estime-t-elle. Voici ce qu'il faut savoir sur ce test.

C'est un outil qualifié de "prometteur" par la Haute autorité de santé (HAS) pour diagnostiquer l'endométriose. Dans un communiqué publié ce lundi 8 janvier, la HAS "propose un accès au test salivaire Endotest" aux femmes qui suspectent une endométriose, dans le cadre d'une innovation, afin de diagnostiquer cette maladie chronique qui touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en France. En cas de conclusions positives, ce test pourrait être intégralement remboursé. Voici ce qu'il faut savoir.

Une précision diagnostique de 95%

Développé par la biotech lyonnaise Ziwig, ce test, baptisé Endotest, "a mis en évidence de très bonnes performances diagnostiques", souligne la HAS, qui s'est autosaisie afin d'évaluer son efficacité et son utilité clinique. Sa précision diagnostique avoisine 95%, indique-t-elle.

Reste que son "utilité clinique" n'est pas encore démontrée, poursuit la HAS, qui pointe notamment l'absence "d'impact favorable" du test "dans la prise en charge des patientes". Elle note aussi que "les éléments disponibles ne permettent pas d'estimer précisément la population ciblée par ce test". "Un déploiement large pourrait donc provoquer un usage inapproprié de ce test", prévient-elle.

Un fonctionnement simple

Malgré ses réserves, la HAS salue toutefois un test "perçu comme 'simple et rapide'". "Il s'agit de prélever un peu de salive, qui contient des micro-ARN", explique Yahya El Mir, le fondateur de Ziwig, auprès de l'AFP. Un prélèvement "susceptible d'être réalisé directement par la patiente", souligne la HAS. La suite demeure plus complexe, avec "un examen de biologie médicale, qui implique la réalisation d'un séquençage haut débit et l'utilisation d'un algorithme conçu par intelligence artificielle au sein d'un laboratoire de biologie médicale spécialisé".

En cas de feu vert, ce test ne remplacera pas l'examen clinique ni le bilan d'imagerie. Endotest "a vocation à être réalisé en troisième intention, après les examens cliniques et d'imagerie", tempère la Haute autorité de santé.

Déjà vendu en Europe

Si peu de femmes françaises ont pu bénéficier de ce test, Endotest est vendu depuis plus d'un an dans une dizaine de pays d'Europe et du Moyen-Orient. Il est par exemple commercialisé en Suisse... autour de 800 euros. En France, si toutes les conclusions s'avèrent positives, il pourrait in fine être remboursé. Mais pas pour tout le monde. Seules "les patientes de 18 ans et plus en âge de procréer, pour lesquelles une endométriose est fortement suspectée et présentant des douleurs pelviennes non contrôlées par un traitement médical empirique ou ayant un désir de grossesse" pourraient être éligibles.

Par ailleurs, Ziwig travaille sur une seconde version du test qui pourra préciser des caractéristiques de la maladie en fonction des patientes (forme superficielle d'endométriose, sur-risque d'infertilité...), pour ajuster les traitements.