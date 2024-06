Le névrosisme est l'une des cinq dimensions de la personnalité décrit par "le Big Five", il correspond à l’anxiété, à la labilité émotionnelle Un taux trop élevé nuit à la qualité de vie et peut mener à des troubles anxieux et à la dépression. Quelles solutions pour apprendre à gérer le névrosisme ?

Pour décrire au mieux notre personnalité, cinq dimensions suffisent : l'agréabilité, l'ouverture à l'expérience, l'extraversion, le caractère consciencieux et le névrosisme. Ces traits de caractères sont issus du test de personnalité et sont surnommés le "Big Five". Parmi ces cinq dimensions, le névrosisme correspond à l’anxiété et à la labilité émotionnelle, c’est-à-dire, le changement rapide de l’humeur. Une personne ayant un névrosisme important est plus sujette à la colère, à l’anxiété et à la dépression.

Le névrosisme ou la propension à ressentir des émotions négatives

Interrogé par Femme Actuelle, Pierre Bordaberry, docteur en psychologie et psychothérapeute, explique que « les personnes à névrosisme élevé ont plus tendance à être tendues, anxieuses, instables, à ruminer, à se mettre en colère et à être impulsives ». Il ajoute que ces personnes ont aussi une grande imagination et une grande créativité, mais "globalement, le névrosisme est lié à une expérience négative de la vie". Les différentes études psychologiques menées sur le Big Five ont permis d'établir plusieurs facteurs pour déceler un névrosisme élevé. Parmi les principales, il y a l’anxiété, l’impulsivité, la vulnérabilité, la conscience de soi. Les personnes à haut névrosisme ont aussi tendance à générer des pensées automatiques plus "abstraits" et ressassent les événements passés désagréables ou à imaginer le pire pour le futur, même dans les moments présents heureux. Difficile à vivre au quotidien, le névrovisme élevé augmente le risque de développer des troubles anxieux, voire une dépression. "Le névrosisme diminue la qualité de vie et la longévité", ajoute Pierre Bordaberry.

Apprendre à réguler ce trait de caractère

Pour mesurer le taux de névrovisme, il existe plusieurs outils tels que l’inventaire de personnalité NEO, l’inventaire des cinq grands traits (BFI) ou encore le questionnaire de personnalité d'Eysenck. Des tests cliniques et des entretiens avec des spécialistes de la santé mentale permettent également de mesurer le névrovisme. Par ailleurs, les psychologues recommandent les thérapies cognitivo-comportementales pour apprendre à vivre avec ce trait de caractère. Surtout, ils conseillent de ne pas chercher à éviter les situations qui peuvent être source d’émotions négatives, mais d’apprendre à remplacer les idées négatives par des pensées plus en adéquation avec la réalité. Les spécialistes suggèrent aussi la méditation de pleine conscience pour bloquer le flux des pensées négatives et limiter le stress engendré.