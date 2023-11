Trouble borderline : tout ce qu’il faut savoir sur le trouble de la personnalité limite (TPL)

Bien qu’aucun diagnostic n’ait été posé officiellement, certains experts suggèrent que l’actrice et chanteuse américaine Marilyn Monroe souffrait de ce trouble, au vu de ses humeurs très changeantes, sa grande mélancolie et ses relations personnelles souvent tumultueuses. On peut également citer la chanteuse britannique Amy Winehouse parmi les personnalités souffrant probablement de ce trouble. La chanteuse, décédée en 2011 à 27 ans, était notamment connue pour ses problèmes de dépendance et ses émotions très intenses.