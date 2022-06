Régime excessif, compensation... près d'une femme sur deux concernée par des troubles alimentaires

Parmi les plus touchées : les jeunes générations et celles à un niveau de vie plus faible. Dans le détail, 61% des 16-24 ans disent être concernées, contre 32% des 55 ans et plus. "Les jeunes filles subissent une double pression : celle d’un corps qui se transforme beaucoup plus que celui des jeunes garçons, ajoutée à la pression de la sexualité. Contrôler son alimentation, maitriser son poids leur procure le sentiment de maîtriser et de répondre à leurs angoisses profondes", explique ainsi la psychiatre et directrice santé mentale de Qare, le Dr Fanny Jacq.

Pour près de la moitié des sondées, ces troubles alimentaires se caractérisent par des restrictions et, ou, des compulsions. Ainsi, 45% indiquent enchaîner des périodes "yoyo" au cours desquelles elles alternent privations et excès. Selon cette même étude, près d’une femme sur trois se dit également obsédée par l’alimentation saine ou par le fait de compenser chaque écart par le sport. Enfin, une interrogée sur quatre admet compter toutes les calories avalées.