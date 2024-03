Troubles bipolaires : bientôt un test sanguin pour faciliter le diagnostic

Un premier test sanguin permettant d’aider à diagnostiquer les troubles bipolaires va être commercialisé en France à partir du 1er avril. Il repose sur un séquençage nouvelle génération (NGS) de l’ARN dans le sang, couplé à un algorithme basé sur l’intelligence artificielle.

Une révolution pour les personnes souffrant de bipolarité. Cette pathologie, qui toucherait des centaines de milliers de personnes en France, va pouvoir être repéré avec une simple prise de sang. Un test, disponible à partir du 1er avril, permettra de conforter un diagnostic en quatre semaines.

Développé par les laboratoires Synlab en partenariat avec la société Alcediag, le test myEDIT-B se présente comme un outil permettant de distinguer la dépression et les troubles bipolaires. Son principe : coupler le séquençage nouvelle génération (NGS) de l’ARN dans le sang des patients à un algorithme, basé sur l’intelligence artificielle.

Un test à 900 euros

Grâce à des techniques d’apprentissage statistiques, les chercheurs ont en effet pu sélectionner spécifiquement 8 séquences d’ARN ayant une signature permettant de différencier les dépressions unipolaires et bipolaires. Différentes données sont également prises en compte telles que l’âge, le sexe, mais aussi les traitements et les addictions.

Ce test sera accessible sur prescription d’un psychiatre et coutera environ 900 euros, sans prise en charge par l'Assurance-maladie. Il s’adresse aux patients de 18 ans et plus actuellement traités pour un Épisode Dépressif Caractérisé (EDC), modéré ou sévère. Les résultats sont ensuite transmis sous 4 semaines au psychiatre, seul compétent pour confirmer le diagnostic.

Avec ce test sanguin, Synlab espère accélérer la prise en charge des patients. "Les études publiées montrent qu’il faut en moyenne 8 à 10 ans pour diagnostiquer les troubles bipolaires, mais la réalité est parfois encore plus complexe avec des écarts importants : une enquête menée en 2023 par l’association Bipolarité France nous indique que 20% des répondants ont eu la confirmation du diagnostic plus de 15 ans après l’apparition des premiers symptômes de troubles bipolaires", indique le laboratoire sur son site.