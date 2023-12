Troubles de l’humeur : ces symptômes qui ne trompent pas

Les troubles de l’humeur regroupent un ensemble de pathologies mentales qui se caractérisent par une tristesse excessive ou une extrême gaieté. La dépression et les troubles bipolaires font partie des dysfonctionnements émotionnels les plus fréquents. Plus les patients se font diagnostiquer de bonne heure, meilleures sont les chances de guérison.

On distingue deux grandes catégories de troubles de l’humeur : le trouble bipolaire (TB) et les troubles dépressifs (TD). Dans les deux cas, les patients atteints souffrent d’émotions contradictoires, qui impliquent des phases d’excessive tristesse (dépression), ou au contraire, d’excitation démesurée (manie), détaille le Manuel MSD. Ces réactions excessives entraînent de lourdes répercussions sur la qualité de vie des patients, allant jusqu’à semer la pagaille dans leur vie familiale, professionnelle ou sociale. Pour l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le trouble bipolaire fait partie des dix pathologies les plus invalidantes du XXIe siècle, avec un taux de suicide élevé. D’après la Fondation FondaMental, qui œuvre dans le domaine des maladies mentales, entre 1 % et 2,5 % de la population serait atteinte par ce trouble en France.

Troubles affectifs : quand doit-on s’inquiéter ?

Le fait de se sentir triste, ou au contraire profondément exalté, ne suffit pas à poser un diagnostic. On parle de trouble de l’humeur lorsque ces états émotionnels s’accompagnent d’autres symptômes qui entravent la capacité d’une personne à poursuivre ses activités quotidiennes et à se comporter "normalement" en société. Les symptômes variant d’un individu à l’autre, le diagnostic peut être complexe. Malgré tout, une fatigue et une tristesse chronique, une anxiété intense, un manque de motivation, une négativité permanente ou encore un manque d’empathie peuvent fournir la preuve de symptômes dépressifs. Dans le cas d’un épisode maniaque, une euphorie débridée, une énergie sans limites, des troubles du sommeil, une irritabilité ou des comportements agressifs peuvent être observés. Ces symptômes ne doivent pas être pris à la légère : 15 % des personnes dépressives non traitées se suicident, met en garde le Manuel MSD.

Quelles solutions pour remonter la pente ?

D’après Vidal.fr, le site de référence des produits de santé, la maladie apparaît généralement entre 15 et 35 ans. Bien que les troubles de l’humeur soient difficiles à diagnostiquer, il est important de consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre en cas de perturbations émotionnelles excessives et soudaines. Il n’est pas rare de passer à côté d’une réelle dépression en pensant vivre un coup de mou passager, ou de croire que l’on a une personnalité à part alors que l’on souffre de bipolarité.

Plus on attend, plus les symptômes seront lourds à porter au quotidien. Les troubles de l’humeur peuvent durer plusieurs mois, ou bien plusieurs années. Les patients atteints de bipolarité peuvent également se voir prescrire un traitement médical à vie, le plus souvent des antidépresseurs, anxiolytiques ou encore des thymorégulateurs. La recherche montre que certains éléments déclencheurs, comme l’hérédité, le stress, les traumatismes crâniens, l’alcoolisme, la toxicomanie ou encore la schizophrénie, peuvent jouer un rôle dans le déclenchement du trouble bipolaire.