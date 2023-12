Troubles digestifs : comment soigner les ballonnements et gaz intestinaux ?

Les troubles du système digestif provoquent des douleurs et un inconfort centré sur les régions de l’estomac et des intestins. Parmi eux, on retrouve les ballonnements et les gaz intestinaux, des symptômes parfois tabous qui se manifestent souvent après un repas trop copieux. Voici comment les combattre et diminuer leur fréquence au quotidien.

Il arrive parfois que notre système digestif nous joue de mauvais tours. Fréquemment rythmés par l’alimentation, ces troubles peuvent être localisés au niveau de l’estomac ou des intestins. Ils se manifestent parfois par l’accumulation de gaz intestinaux, qui provoquent des ballonnements, des douleurs dans le ventre et des flatulences. S’il s’agit de problèmes fréquents et généralement bénins, ces symptômes sont encore tabous, et peuvent embarrasser les personnes qui en font les frais. Bien souvent liés à de petits écarts alimentaires, ces troubles digestifs peuvent aussi cacher des pathologies sous-jacentes plus problématiques. On fait le point sur les symptômes, les causes et les solutions pour en finir avec ces désagréments.

Ventre ballonné : quelles sont les causes ?

Alors que vous venez de terminer votre repas, votre ventre se gonfle, durcit, et il vous vient tout à coup une sensation de lourdeur. Vous souffrez probablement de ballonnements intestinaux, qui font partie de la famille des troubles digestifs, au même titre que les nausées ou les brûlures d’estomac. Cette accumulation de gaz dans l’intestin grêle provoque des douleurs dont on se passerait volontiers. Les causes sont multiples. Souvent, les médecins mettent en avant l’impact d’une mauvaise alimentation, riche en glucides et en sucre, qui viennent irriter le système digestif. Dans d’autres cas de figure, il peut s’agir d’aérophagie, un phénomène qui se manifeste lorsque l’on avale trop d’air, en mangeant ou en buvant trop vite par exemple. L’anxiété, le stress, une utilisation excessive de laxatifs ou encore un traitement antibiotique fragilisant la flore intestinale, peuvent aussi être impliqués dans l’apparition de ces ballonnements.

Dans quels cas faut-il s’inquiéter ?

Si les ballonnements sont généralement sans danger, ils peuvent impliquer d’autres causes plus graves, telles qu’un reflux gastro-oesophagien, une infection gastro-intestinale, une intoxication alimentaire ou encore une crise d’appendicite, liste Vidal.fr. Le syndrome du côlon irritable recoupe en partie les mêmes facteurs que la dyspepsie (un trouble digestif qui se traduit par des ballonnements) et provoque des douleurs intestinales, des flatulences et des ballonnements.

Autre piste envisagée, une pathologie chronique inflammatoire du tube digestif comme la maladie de Crohn, qui se traduit par des maux de ventre et des diarrhées qui peuvent durer plusieurs semaines. Toutes ces complications sont bien la preuve qu’en cas de doute, il est toujours recommandé de consulter un médecin si vous vous sentez ballonné ou si les douleurs abdominales deviennent de plus en plus intenses. En cas de vomissements, de sang dans les selles ou encore de la fièvre, prenez rendez-vous sans attendre chez votre généraliste.

Que faire pour prévenir les ballonnements ?

Heureusement, des solutions existent pour limiter la fréquence et l’intensité des ballonnements. Quelques habitudes de vie sont bonnes à prendre. Mangez lentement et mastiquez suffisamment afin d’éviter d’ingurgiter trop d’air. Si vous êtes sujet aux ballonnements et flatulences, restreignez les oignons, le chou, les haricots, les lentilles, les poireaux ou encore les fruits à noyau. Il est préférable d’identifier les aliments qui vous font mal au ventre pour mieux les réduire ou les exclure de vos repas. Autre conseil à garder à l’esprit : évitez les boissons gazeuses et la bière qui contiennent beaucoup de gaz. Enfin, tournez-vous vers la phytothérapie : certaines plantes comme le fenouil, l’anis vert, l’aneth ou la coriandre sont réputées pour traiter les troubles digestifs.