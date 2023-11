Troubles du sommeil : pourquoi vous dormez bouche ouverte ?

Nous rêvons toutes et tous de nuits douces et réparatrices. Agrémentés de maux de tête et de gorge, d’une sensation d’épuisement et d’une mauvaise haleine, vos réveils sont au contraire très douloureux ? Il est alors fort à parier que vous dormez bouche ouverte. Dans une certaine mesure, le phénomène est naturel puisque plus on s’enfonce dans le sommeil profond, plus les muscles faciaux se détendent. Mais cette tendance peut aussi, lorsqu'elle est très prononcée, avoir des causes pathologiques. Cela peut d’abord être lié à la prise de certains médicaments comme les antihypertenseurs, les antidépresseurs et les anti-inflammatoires. Ils sont susceptibles de provoquer en effet une congestion nasale qui vous contraint à une respiration exclusivement buccale. Or, inspirer et expirer uniquement par ce biais est dangereux, sachant que le nez assume à la fois un rôle de filtre et d’humidificateur. Il permet une meilleure oxygénation du corps et combat entre autres les risques d’infection et d’inflammation. A contrario, une respiration effectuée uniquement par la bouche décuple la probabilité de développer des caries. Car quand la bouche est ouverte, la salive se raréfie et elle n’assure plus son rôle protecteur sur les dents. Les bactéries ont tout loisir de proliférer et de s’attaquer à l’émail des dents