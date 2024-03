Comment expliquer le rebond des cas de tuberculose observé en 2023 en France ?

Santé publique France fait état d'un rebond des cas de tuberculose en 2023. Les auteurs de l'étude attribuent cette hausse à plusieurs facteurs. La guerre en Ukraine a notamment eu un impact sur l'épidémie.

Si les cas restent rares en France, "la vigilance reste de mise". C'est, en substance, le message que tient à faire passer Santé publique France, au travers d'une étude publiée ce mardi faisant état d'un rebond de cas l'an dernier. 2023 a connu "un changement de tendance, avec une augmentation de l’incidence", détaillent ses auteurs qui font état de 4728 cas déclarés, selon des données provisoires.

Transmise par voie aérienne, cette infection bactérienne très contagieuse touche pour rappel le plus souvent les poumons, mais peut se propager au cerveau. Avec un reflux d'environ 5% par an depuis un demi-siècle en France, la baisse régulière des cas déclarés et des décès est interrompue parfois par "des hausses limitées et transitoires" liées à des événements extérieurs, pointe l'étude. Quels sont ceux qui expliquent le rebond observé en 2023 ?

"Un rattrapage" post-Covid

Alors que la crise sanitaire "n’avait pas eu de conséquences sur la sévérité et la mortalité par tuberculose" en 2022, le rebond observé en 2023 est probablement lié à "un rattrapage des cas diagnostiqués", avancent en premier lieu les auteurs de l'étude.

Dans le détail, après 5114 cas recensés en 2019, année d'avant-Covid, il y a eu "une forte diminution des cas et du taux de déclaration l’année de survenue de la pandémie", puis " les deux années suivantes", est-il résumé dans un bulletin épidémiologique hebdomadaire, avant la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose du 24 mars.

Dépistage des réfugiés venant d'Ukraine

Outre le Covid, la guerre en Ukraine, à l'origine d'un important déplacement de réfugiés vers l’Europe de l’Ouest, a également eu un impact sur l'épidémie. La France a mis en place un dépistage actif de la tuberculose pour certains réfugiés venant d'Ukraine, l'un des pays à l'incidence la plus élevée en Europe. "Moins de 10% des 118.000 déplacés en France auront été dépistés par les centres de lutte anti-tuberculeuse en 2022", selon une autre étude de SpF, qui évalue à 197/100.000 la prévalence des cas parmi eux.

Pour expliquer ce dépistage limité, les auteurs évoquent, entre autres, des difficultés à atteindre certains réfugiés, hébergés "dans des centres de court terme improvisés" ou chez l’habitant. Et "peu de personnes souffraient de symptômes" incitant à rechercher des soins.

En parallèle, une ré-augmentation des cas de tuberculoses à bacilles multirésistants aux principaux antibiotiques a été constatée en France en 2022 après l’arrivée de cas provenant d’Ukraine et de Géorgie, pointe une autre publication du BEH.

Détrônée récemment par le Covid-19 comme première cause de décès par infection dans le monde, la tuberculose continue, malgré vaccin et antibiotiques, d'être problématique. Sa persistance en France, même avec moins de 10 cas/100.000 habitants, fait que le vaccin y reste recommandé, sans être obligatoire.