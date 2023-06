Tuberculose dans un collège d'Isère : ce qu'il faut savoir sur cette maladie mortelle

La découverte remonte au printemps. Un cas de tuberculose a été détecté dans un collège d'Isère il y a environ deux mois, a révélé France Bleu ce mercredi, soulignant que le malade, isolé et placé sous traitement, est aujourd'hui en bonne santé. Selon les recommandations de rigueur, un quart des élèves de cet établissement de Vinay, soit 150 sur 600 scolarisés vont devoir être dépistés, ont appris les parents convoqués lundi dernier pour un point de situation. Ce dépistage à grande échelle, effectué via une prise de sang et une radio des poumons, sera gratuit et pris en charge par le Centre de lutte anti-tuberculose de Grenoble, a-t-il été précisé.

Si les cas restent rares en France, cette maladie, en passe de redevenir la maladie infectieuse la plus mortelle au monde devant le Covid-19, inquiète de plus en plus les autorités sanitaires. En 2021, le nombre de morts qui lui étaient imputables était en hausse pour la première fois depuis vingt ans.