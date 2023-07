Un Américain paralysé retrouve des sensations et des mouvements grâce à un premier test innovant

"C'est la première fois que le cerveau, le corps et la moelle épinière sont reliés électroniquement chez une personne paralysée pour rétablir des mouvements et des sensations", explique le chercheur Chad Bouton. "Cette thérapie qui passe par la pensée change tout. Notre but est d'utiliser un jour cette technologie pour rendre aux personnes paralysées la capacité de vivre pleinement et de retrouver de l'indépendance."