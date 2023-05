Un collectif réclame l'interdiction de l'e-cigarette "Puff", ultra-populaire chez les ados

Il est "urgent" d'aller plus loin. Un collectif de plus de vingt personnalités réclame l'interdiction de l'e-cigarette "Puff", comme c’est déjà le cas en Allemagne, en Belgique et en Irlande. Ce produit jetable, vendu depuis 2021 sur le marché français et ultra-populaire chez les jeunes, représente, selon les professionnels, "un fléau environnemental et sanitaire qu'il faut interdire d'urgence".

Médecins, tabacologues et défenseurs de l'environnement appellent, dans une tribune publiée dans Le Monde, dimanche 30 avril, à soutenir la proposition de loi visant à interdire la cigarette électronique jetable, déposée à l'Assemblée nationale en novembre 2022.