Un coureur s'effondre lors du marathon de New York, un lien avec sa vaccination contre le Covid-19 ?

Lorsque l'on observe sa course en détails, on constate que son "coup de mou" intervenu au 32e kilomètres était en partie prévisible. Tout d'abord parce que le champion avait adopté depuis le départ une allure très élevée : alors que son record personnel sur marathon est de 2h04 et 51 secondes, il avait bouclé la moitié du parcours new-yorkais en seulement 1h01 et 21 secondes. Conserver un tel rythme aurait ainsi contribué à lui faire améliorer sa meilleure performance de tous les temps d'environ 2 minutes, un écart majeur sur un marathon. Cet exploit aurait été d'autant plus improbable que le tracé de la course à New York est réputé délicat, avec un record au-delà des 2h05. Le vainqueur de cette année l'a d'ailleurs emporté en plus de 2h08. En clair : le Brésilien a couru à une allure en apparence très élevée et il semblait plus qu'irréaliste qu'il puisse parvenir à boucler les 42 km sans baisser le pied ou connaître un problème physique.

Il faut aussi noter qu'avant sa défaillance, l'athlète avait montré des signes de faiblesse. Quelques kilomètres plus tôt, les caméras l'ont filmé en train d'effectuer un bref détour par les sanitaires installés sur le parcours. Le signe de problèmes gastriques qui sont généralement de mauvais augure pour les coureurs de fond. Et peuvent conduire à une déshydratation. Enfin, ajoutons que les conditions météo ont été jugées chaudes par les organisateurs. Si la température de 22 degrés ne paraît pas excessive, elle était combinée à un taux d'humidité assez important, poussant les organisateurs à "mettre en place des stations de brumisation supplémentaires et des arrêts d'eau sur le parcours pour garder les coureurs hydratés", rapporte la presse américaine. Des médias spécialisés ajoutent que Daniel do Nascimento, s'il s'est effondré de manière impressionnante, n'a pas eu besoin d'être conduit à l'hôpital et s'était rétabli quelques heures plus tard.