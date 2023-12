Les sages-femmes autorisées à pratiquer l'IVG instrumentale en milieu hospitalier

Un décret va autoriser prochainement les sages-femmes à pratiquer l'IVG instrumentale. Jusque-là, seuls les médecins avaient cette compétence. L'ouverture de cette compétence était une demande des sages-femmes et doit également permettre de pallier les difficultés d'accès que des femmes rencontrent dans certains territoires.

La solution face aux difficultés d'accès à l'IVG. Dans un décret qui devrait être publié au plus tard ce jeudi 14 décembre, les sages-femmes vont être autorisées à pratiquer l'IVG instrumentale en établissements de santé. Cette mesure, votée dans la loi de mars 2022, censée renforcer le droit à l'avortement, a été expérimentée pendant un peu plus d'un an avant de pouvoir être généralisée prochainement.

Un décret publié au plus tard, ce jeudi

Vingt-six établissements pilotes avaient pu expérimenter cette nouvelle compétence attribuée aux sages-femmes. "Ça se passe bien partout où je vais", et sur le terrain, les professionnels "sont prêts", s'est réjouie auprès de l'AFP la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard, lors d'une visite mardi dans l'un des premiers établissements pilotes, l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris. "Les dernières discussions sont en cours" sur les détails du décret, qui doit notamment préciser la formation nécessaire et les conditions d'exercice, a-t-elle dit.

L'IGV instrumentale, aussi appelée chirurgicale, est possible jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse (soit 16 semaines après le début des dernières règles). Cette méthode consiste, sous anesthésie locale ou générale, à l'aspiration de l'œuf après une dilatation du col de l'utérus, contrairement à l'IVG médicamenteuse – l'autre méthode d'IVG pratiquée en France -, qui consiste à prendre des médicaments qui provoquent l'interruption de la grossesse et l'expulsion de l'embryon.

Une demande des sages-femmes

Ce type d'IVG, qui nécessite donc une brève hospitalisation, se réalise essentiellement en établissements de santé et oblige à un accompagnement par des professionnels. Jusqu'alors, seuls les médecins avaient le droit de la pratiquer. Les sages-femmes revendiquaient néanmoins leur souhait d'accompagner leurs patientes jusqu'au bout du parcours. Ce qu'elles pourront désormais faire grâce au prochain décret.

Par ailleurs, cette nouvelle compétence qu'acquièrent les sages-femmes, après avoir obtenu le droit de réaliser des IGV médicamenteuses en 2016, est également présentée comme "une réponse forte aux difficultés d’accès" par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. "On donnera le droit à toutes les sages-femmes qui sont formées (...) J'espère qu'elles seront nombreuses, pour pouvoir pallier" les difficultés, car "il y a certains territoires où aujourd'hui l'IVG n'est pas possible parce qu'il y a un manque de praticiens", a ajouté la ministre Bérangère Couillard, citant notamment la Mayenne.

En plus de l'annonce du décret, le ministère de la Santé a "décidé d’une revalorisation de 25% des tarifs versés aux établissements de santé pour la réalisation des IVG, qui n’avaient pas été revus depuis 2016 et étaient significativement inférieurs aux coûts supportés par les établissements pour cette activité". "Cette hausse significative témoigne de la priorité que le Gouvernement accorde à ces prises en charge", a encore vanté Aurélien Rousseau, le même jour où a été présenté en conseil des ministres le projet de loi constitutionnel relatif à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse.