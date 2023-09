Un déodorant de la marque Nuud retiré de la vente après l'apparition de kystes douloureux

Des kystes apparaissant sous les aisselles après l'application d'un déodorant. La marque Nuud, spécialisée dans les produits écologiques, vient de retirer de la vente l'un de ses déodorants présenté sous forme de pommade, à cause d'un risque sanitaire. Mercredi 6 septembre, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a annoncé qu'après des investigations, il avait été convenu avec la marque de ne plus commercialiser ce produit Nuud "en raison de kystes douloureux survenus chez des personnes".