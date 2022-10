Un Français sur cinq l'a déjà vécue : la "paralysie du sommeil", un phénomène effrayant, mais sans danger

Être éveillé, mais ne pas pouvoir bouger, paralysé au fond de son lit. Écrasé, en proie à des hallucinations. Ces sensations, 20 % de la population française en aurait déjà fait l’expérience, en particulier lors de l'adolescence. C’est ce qui s’appelle communément la paralysie du sommeil.

Ce trouble survient le plus souvent au moment du réveil matinal ou à la fin d’une sieste, lors de l’état intermédiaire entre l’éveil et le sommeil. Le dormeur, qui se trouve le plus fréquemment sur le dos, ouvre les yeux et se trouve dans l’incapacité de remuer ses membres, de parler ou de crier. Et dans les deux tiers des cas, précise le Centre d’information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles (CIRCEE), cet état est accompagné d’hallucinations visuelles ou tactiles et, parfois, d’une intense sensation d’épouvante. Le phénomène peut se prolonger de quelques secondes à plusieurs minutes.