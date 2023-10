Incendie d'immeubles désaffectés à Rouen : amiante, toxicité... quelles précautions pour les riverains ?

"Le principe de précaution prévaut", a assuré l'adjointe au maire en charge du logement. L'école maternelle et élémentaire des Pépinières Saint-Julien, située juste à côté du sinistre, sera notamment fermée jusqu'à mardi, précise la mairie dans un communiqué. Les pompiers ont réalisé des mesures concernant la toxicité des fumées et "aucun seuil de dangerosité n’a été relevé", rappelle-t-elle. Les personnes habitant à proximité et étant incommodées par les fumées seront relogées, promet-elle.

L'Agence régionale de santé (ARS) et le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ont de leur côté adressé plusieurs recommandations à l'attention des populations concernées.