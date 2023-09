Un laboratoire français a développé un vaccin thérapeutique efficace contre le cancer du poumon

Les patients entrant dans l’essai randomisé avaient été préalablement traités par une chimiothérapie et une immunothérapie. "L'étude n'est pas allée au terme de son recrutement" à cause de l'arrivée du Covid-19 et n'a donc "pas la puissance voulue" mais "elle permet de comprendre quelle est la population qui a tiré un bénéfice réel" du vaccin, à savoir les patients qui ont répondu dans un premier temps à l'immunothérapie avant de rechuter, a indiqué Benjamin Besse.