Un médecin est-il vraiment "attaqué par l'ordre pour avoir soigné un patient Covid" ?

Que s'est-il passé selon ce généraliste ?

Les faits, résume l'intéressé, remontent à mi-décembre. Il reçoit alors "l'appel d'une amie infirmière", dont l'un des patients, "fragile, a la covid depuis 8 jours. Il est mal en point, essoufflé. Il n'a plus confiance dans les hôpitaux, son médecin est passé et lui dit qu'il lui fallait de l’oxygène, mais qu'il ne lui donnerait pas parce que c'est... Trop de paperasse." Ce soir-là, "personne ne peut venir le voir" et il "refuse d'aller aux urgences".

C'est alors que le médecin prend sa voiture et, fait important, "fait 45 min pour aller le voir". Gratuitement, il l'accompagne et "tout se passe correctement", d'autant que l'homme touché par le Covid accepte, "3 jours plus tard", de "se rendre à l’hôpital [...] pour faire un examen". S'ensuit l'envoi d'un "signalement anonyme", relayé "au Conseil de l'ordre", avec l'ordonnance réalisée par ses soins. Aux deux confrères qui l'entendent, Grégory Pamart explique avoir seulement fait son "devoir", portant "assistance à une personne en danger". Jusqu'à ce qu'il reçoive au cours des derniers jours un recommandé, lui stipulant, de la part du "Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Nord", une convocation "devant la chambre disciplinaire". Dépité, il réagit avec dépit et révolte : "J'ai soigné un homme que son médecin refusait de soigner. J'ai rendu à cet homme confiance dans le système médical. Mon action lui a peut-être sauvé la vie... Et on me le compte comme une faute !"