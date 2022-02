Un nouveau variant du VIH plus virulent identifié aux Pays-Bas

Alors que la progression de la maladie est généralement mesurée grâce au nombre de lymphocytes T-CD4 dans le sang, les personnes infectées par le nouveau variant présentaient un nombre de T-CD4 plus bas que les autres au moment du diagnostic, avec un déclin estimé comme deux fois plus rapide. Les chercheurs ont ainsi calculé que, sans traitement, le seuil dangereux de 350 lymphocytes T-CD4 par microlitre de sang serait atteint en 9 mois avec ce variant, contre 3 ans pour les autres patients. La charge virale des personnes infectées par ce variant était également significativement plus élevée.

Par ailleurs, ils ont par ailleurs démontré qu'il était hautement transmissible en examinant les ressemblances entre les différentes versions du virus chez les patients infectés. Celles-ci étaient très similaires, suggérant que le virus n'avait toutefois pas eu le temps d'accumuler beaucoup de mutations avant de passer rapidement d'une personne à l'autre.

"Nos résultats soulignent l'importance (...) d'un accès régulier à des tests (de dépistage, ndlr) pour les personnes à risque de contracter le VIH, afin de permettre un diagnostic tôt, suivi d'un traitement initié immédiatement après", a ensuite insisté l'épidémiologiste Christophe Fraser, co-auteur de l'étude.