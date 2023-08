Un patient survit plus de 32 jours avec un rein de porc greffé, un record

Cette transplantation rénale s'est déroulée dans un hôpital de New York à la mi-juillet. L'homme sur lequel l'organe a été greffé, âgé de 57 ans, se trouvait alors en état de mort cérébrale et était placé sous respirateur artificiel. Il avait par le passé indiqué vouloir faire don de son corps à la science. Dans le milieu médical, les transplantations d'organes d'animaux sur des humains, sont généralement désignés sous le terme de "xénogreffes". Elles pourraient, dans le futur, permettre d'apporter des solutions concrètes aux milliers de patients qui se trouvent dans l'attente d'une greffe et vivent dans l'incertitude, faute d'organes disponibles.

Ces 32 jours mis en avant par les chercheurs représentent "la plus longue période durant laquelle un rein de porc génétiquement modifié a fonctionné chez un humain", a glissé dans son communiqué l'hôpital. Cette expérience se poursuit, elle devrait durer un mois supplémentaire. Le rein de porc, avant d'être greffé, avait subi des modifications génétiques. Pour les scientifiques, il s'agissait en effet d'éviter que le nouvel organe soit immédiatement rejeté par l'organisme humain.