Un premier médicament contre le cancer lancé par BioNTech en 2026 ?

Le laboratoire allemand BioNTech a indiqué mercredi viser la commercialisation d'un premier traitement contre le cancer en 2026. Il mise pour cela sur la technologie de l'ARN messager (ARNm), déjà utilisée dans le vaccin contre le Covid-19 qu'il avait développé pendant la pandémie.

Bientôt un traitement contre le cancer grâce à la technologie de l'ARN messager (ARNm) ? Ce mercredi 20 mars, le laboratoire allemand BioNTech a indiqué viser la commercialisation d'un premier traitement contre le cancer en 2026 grâce à cette technologie. "L'entreprise prévoit de continuer à développer ses projets en vue de son premier lancement en oncologie prévu en 2026", a indiqué le laboratoire dans un communiqué à l'occasion de la publication de ses résultats annuels.

BioNTech travaille actuellement sur plusieurs thérapies contre différents cancers (mélanome, prostate, tête et cou, ovaire, poumon, colorectal), des immunothérapies et des vaccins, actuellement en phase d'essais cliniques. Le laboratoire espère obtenir des autorisations pour dix de ces traitements d'ici à 2030, ajoute le communiqué.

Pendant la pandémie de Covid-19, le laboratoire allemand avait utilisé la technique de l'ARN messager pour mettre au point l'un des vaccins innovants contre la maladie, développé avec le géant américain Pfizer. Après avoir vendu des millions de doses, BioNTech a réinvesti ses bénéfices dans la recherche contre le cancer, spécialité initiale de ce laboratoire créé en 2008 par deux chercheurs en oncologie.

Une forte concurrence

La technologie de l'ARN messager offre de nouvelles perspectives pour la mise au point de thérapies innovantes contre le cancer qui font l'objet d'une intense concurrence entre plusieurs acteurs du monde pharmaceutique. Le laboratoire américain Moderna, l'un des rivaux de BioNTech, espère ainsi que son vaccin thérapeutique contre le cancer de la peau, actuellement en cours d'essais, soit approuvé dès 2025.

Les thérapies sur lesquelles travaillent ces entreprises visent non pas à lutter directement contre les cellules cancéreuses, mais à renforcer le système immunitaire des patients pour qu'il combatte le cancer. L'une des difficultés est de faire face à "l'hétérogénéité et la variabilité" des cancers, différents d'un patient à l'autre, en combinant "différents mécanismes d'action", explique BioNTech. Décoder toutes les mutations possibles est un travail de longue haleine, rendant le développement de traitements contre ces maladies plus complexe que celui du vaccin anti-Covid.