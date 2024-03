"Un scandale de santé majeur" : des patientes victimes de l'Androcur et d'autres progestatifs attaquent l'État

Des femmes atteintes de tumeurs au cerveau, après avoir pris le progestatif Androcur, poursuivent l'État en justice pour être indemnisées. Deux requêtes ont été enregistrées au tribunal administratif de Montreuil, le 7 mars dernier. Le Lutényl et le Lutéran, deux autres médicaments, sont aussi mis en cause dans cette affaire.

Elles demandent réparation pour le préjudice qu'elles ont subi. Des patientes atteintes de méningiomes, des tumeurs cérébrales, après la prise du progestatif Androcur qui augmente fortement le risque, ont déposé deux requêtes au tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 7 mars dernier. Elles ont été enregistrées, selon le récépissé consulté, vendredi 29 mars, par l'AFP, confirmant une information du journal Le Monde.

Celles-ci "visent à faire reconnaître la faute de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), donc de l'État, dans ce scandale de santé publique majeure" et obtenir "une indemnisation respectivement de 748.777 euros et 361.515 euros", a expliqué à l'AFP Charles Joseph-Oudin, avocat de la partie requérante. "Trois autres requêtes seront déposées d'ici à la fin de la semaine prochaine" et d'autres suivront.

Un lien de causalité retenu

Son cabinet a entre les mains 450 dossiers concernant des femmes qui ont consommé de l'Androcur et d'autres progestatifs, Lutéran et Lutényl, autorisés sur le marché français en 1974 et 1983. "Cinquante expertises judiciaires individuelles ont déjà été ordonnées" et "les vingt expertises terminées retiennent toutes le lien de causalité entre ces méningiomes et la prise des médicaments", a-t-il affirmé. Elles pointent "surtout, un défaut d'information" sur les risques connus de ces traitements, défaut dont "la responsabilité première est celle de l'État (ANSM) en concours avec la responsabilité des laboratoires."

L'association Amavea, qui regroupe 900 patientes atteintes de méningiomes, des tumeurs des membranes autour du cerveau parfois qualifiées de "bénignes", mais pouvant provoquer de graves handicaps neurologiques, cherchent avec Me Joseph-Oudin à discuter avec le ministère de la Santé. Pour que soit mis en place "un dispositif d'indemnisation comme cela a été fait pour le Mediator et la Dépakine", scandales ayant entraîné des indemnisations.

Androcur : le nouveau scandale du médicament Source : JT 20h WE

Un médicament massivement prescrit

Théoriquement indiqué contre une pilosité excessive, mais prescrit bien au-delà de ces indications - par exemple contre l'endométriose, l'acné ou comme moyen de contraception -, le lien de l'Androcur (acétate de cyprotérone) avec les méningiomes a été clairement établi en 2018.

Les prescriptions d'Androcur ont reculé de près de 90% entre janvier 2018 et décembre 2023, selon l'ANSM. Fin novembre 2023, moins de 10.000 patientes étaient traitées par Androcur contre environ 90.000 fin 2017.