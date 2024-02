Une étude le démontre : la musique rythme nos humeurs

On savait que la musique pouvait influencer nos émotions, mais c'est désormais prouvé. Une étude finlandaise vient en effet de montrer qu'il y a vraiment un lien entre ce que nous écoutons et notre état d'esprit. Et ce, malgré les différences culturelles.

Avez-vous remarqué comment telle musique vous met de bonne humeur dès le matin et telle autre vous pousse insidieusement vers la mélancolie ? Car notre humeur est influencée par la musique que l'on écoute. Jusque-là, rien de nouveau. Mais une nouvelle étude menée en Finlande va un peu plus loin et révèle que des personnes de cultures différentes rapportent les mêmes sensations corporelles en écoutant les mêmes chansons. En résumé, notre corps et notre esprit réagissent de la même manière à une musique considérée comme joyeuse, triste, tendre, effrayante ou agressive.

Cela suggère qu'il y a quelque chose d'universel dans la façon dont la musique active notre corps. Vesa Putkinen, chercheuse finlandaise

"Les gens semblent ressentir la musique de la même manière dans des endroits éloignés du monde", souligne la chercheuse finlandaise Vesa Putkinen sur Euronews.Culture. "Cela suggère donc qu'il y a quelque chose d'universel dans la façon dont la musique active notre corps." Et si la musique a tant d'influence, c'est qu'elle joue notamment sur les zones du bien-être, de la créativité, ou encore de la concentration, situées dans notre cerveau.

Elle peut même agir sur la consommation des clients dans un bar, comme le rapporte dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article Lucas Hanriot, gérant d'un établissement à Montpellier. "Les gens chantent, les gens dansent s'ils ont envie de danser, et c'est vrai que ça met tout de suite une bonne ambiance et ça donne aux gens envie de rester et de consommer, évidemment", affirme-t-il.

Une stratégie musicale dont vous êtes l'heureuse victime sans le savoir tous les jours en voiture. Les musiques de votre autoradio ne sont en effet pas choisies par hasard. "Il y a des choix musicaux en fonction des rythmes pour éviter l'endormissement et l'agressivité au volant", explique Hélène Valero, directrice de la programmation musicale sur Radio Vinci Autoroutes.