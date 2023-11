Une greffe du larynx réalisée pour la première fois en France, la patiente pourrait retrouver la parole

C'est une première en France : une greffe de larynx a été réalisé sur une patiente de 49 ans début septembre, a annoncé ce mardi un hôpital lyonnais. La femme pourrait de nouveau réussir à parler après cette opération. Au niveau mondial, seules trois autres greffes de ce genre ont déjà eu lieu.

Jamais une opération de ce type n'avait eu lieu en France jusqu'à aujourd'hui. La première greffe de larynx en France a été réalisée les 2 et 3 septembre à Lyon sur une patiente de 49 ans qui pourrait ainsi retrouver l'usage de la parole, ont annoncé ce mardi les Hospices civils de Lyon (HCL). Cet organe, qui relie la gorge à la trachée, n'avait jusque-là été greffé que trois autres fois dans le monde.

La patiente, âgée de 49 ans, "va bien", selon le groupe d'hôpitaux lyonnais. Elle était privée de la parole depuis une vingtaine d'années. "Du prélèvement jusqu'à la transplantation, l'intervention a duré 27 heures en cumulé, indiquent les HCL dans un communiqué. Extrêmement complexe, elle a été menée par une équipe de dix chirurgiens, sous la direction du professeur Philippe Céruse, chef du service ORL et chirurgie cervico-faciale de l’hôpital de la Croix-Rousse.

"Dix ans de travail et de recherches" pour aboutir à cette greffe

Cette opération intervient après "dix ans de travail et de recherches", est-il précisé dans le même communiqué. Les HCL expliquent avoir attendu deux mois avant de communiquer sur cette première française, afin de s'assurer du bon état de santé de la patiente. La première greffe de ce genre référencée au niveau mondial date de 1998. C'est à Cleveland, aux États-Unis, qu'un homme de 40 ans, qui avait perdu ses cordes vocales dans un accident de moto, s'est fait greffer un larynx et a pu retrouver la voix trois ans après son opération.

La littérature médicale ne recense la suivante qu'en 2010, en Californie, sur une femme de 52 ans, à qui une glande thyroïde et une trachée avaient été greffées lors de la même opération. À l'époque, l'intervention avait là aussi nécessité des moyens importants, avec plus de 18 heures passées dans le bloc opératoire, étalées sur deux jours. La patiente avait elle aussi retrouvé sa propre voix. Des médecins polonais avaient également annoncé en 2015 avoir réussi à greffer en même temps plusieurs organes de la gorge et du cou, dont le larynx.

Les hôpitaux de Lyon ont déjà abrité la première greffe mondiale d'une main en 1998, et des deux mains, en 2000, réalisées par le professeur Jean-Michel Dubernard, un des pionniers de la transplantation, décédé en 2021.