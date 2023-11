Maladie de Parkinson : un patient remarche presque normalement grâce à des électrodes

C'est une prouesse médicale. Gravement handicapé par la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans, Marc, un patient français, peut désormais marcher presque normalement. Une équipe de chercheurs basée à Lausanne, en Suisse, sont parvenus à un tel résultat en installant un système d'électrodes sur sa moelle épinière. "Maintenant, je peux marcher d'un point à un autre sans me soucier de la façon dont je vais y arriver, se réjouit cet homme de 62 ans. Je peux aller me promener, aller faire des courses seul. Aller faire ce que je veux."

Marc, qui ne souhaite pas communiquer son nom de famille, connait un stade très avancé de la maladie. Comme la plupart des personnes atteintes de Parkinson, il ne parvenait plus à marcher qu'avec de grandes difficultés. Ils sont notamment atteints de "freezing", un blocage soudain qui provoque souvent une chute. On ne sait quasiment pas traiter ces symptômes qui finissent par lourdement handicaper les patients, condamnés à terme à rester alités ou dans une chaise roulante. Mais la mise au point de cette nouvelle technologie ouvre maintenant le champ des possibles pour d'autres malades.