Une nouvelle épidémie en Chine ? La hausse des maladies respiratoires inquiète l'OMS

L'OMS s'est inquiétée ce mercredi d'une nouvelle épidémie en Chine. Une hausse des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie ont été signalés chez les enfants dans le pays. L'agence onusienne a demandé aux autorités chinoises des informations plus détaillées sur le sujet.

Il y a quatre ans apparaissait à Wuhan une "pneumonie de cause inconnue" qui allait rapidement devenir l'épidémie de Covid-19, mettant le monde à l'arrêt. Cette fois-ci, une "pneumonie non diagnostiquée" touche plusieurs villes chinoises, à commencer par Pékin. Une situation qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour ne pas répéter les erreurs du passé, l'agence onusienne a demandé dès ce mercredi 22 novembre aux autorités chinoises des informations plus détaillées sur le sujet, appelant la population à mieux se protéger.

De nombreux foyers "signalés chez les enfants"

Selon le rapport publié mardi par ProMED, ce programme international de veille épidémiologique, cette pneumonie touche en premier lieu les "hôpitaux pour enfants" de Pékin, du Liaoning et d'autres endroits. Parfois séparés de plusieurs centaines de kilomètres, ils sont tous "submergés d'enfants malades". "Les écoles et les classes ont été sur le point de fermer", lit-on dans le document du système de surveillance mondial des maladies. De nombreuses photos "d'hôpitaux pédiatriques submergés" et "d'attentes interminables aux urgences" sont également apparues sur les réseaux sociaux, donnant à ce phénomène un inquiétant air de déjà-vu.

Face à cette flambée de maladies respiratoires, l'OMS a rapidement réagi. L'agence, qui avait été critiquée en 2020 pour son manque supposé de réactivité, a tout de suite donné l'alerte. Au lendemain du rapport de ProMED, elle a adressé une "demande officielle à la Chine pour obtenir des informations détaillées sur une augmentation des maladies respiratoires et des foyers de pneumonie signalés chez les enfants", selon un communiqué publié mercredi.

Par ailleurs, l'organisation recommande à la population de respecter "des mesures visant à réduire le risque de maladie respiratoire". Déjà préconisées durant la pandémie de Covid-19 et durant les épidémies en général, celles-ci comprennent la vaccination, la distanciation avec les malades, l'isolement en cas de symptômes, des tests et soins en cas de nécessité ainsi que le port du masque.

Quelle est l'origine de cette flambée ?

En plus, l'organisation a précisé avoir demandé mercredi à la Chine "des informations épidémiologiques et cliniques supplémentaires, ainsi que des résultats de laboratoire sur ces foyers signalés chez les enfants" et cherché à éclaircir la source des informations du système ProMED.

Malgré la foule de parents et d'enfants qui s'amassait ce jeudi à l'hôpital de l'Institut de pédiatrie de la capitale, selon le témoignage de l'AFP, les autorités sur place ne semblent pas inquiètes. Pékin fait en effet actuellement face à une vague de froid, avec des températures négatives prévues ce jeudi soir. La ville "entre dans une saison à forte incidence de maladies respiratoires infectieuses", a ainsi rappelé devant la presse Wang Quanyi, directeur adjoint et chef épidémiologiste du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Pékin. Le 13 novembre, devant la presse, les autorités chinoises avaient attribué cette augmentation des maladies respiratoires à l'abandon cette année des restrictions sanitaires anti-Covid et à la circulation d'agents pathogènes connus.