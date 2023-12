Une première aux États-Unis, qui autorisent un traitement utilisant les ciseaux moléculaires Crispr

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé, vendredi, deux traitements contre la drépanocytose, dont l'un est révolutionnaire. Il utilise les ciseaux moléculaires Crispr, une technique d'édition du génome. La mise au point de ces outils avait valu le prix Nobel de chimie à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna en 2020.

C'est une avancée majeure dans le domaine de la thérapie génique et un espoir immense pour les patients atteints de drépanocytose. Les autorités sanitaires américaines ont approuvé, vendredi 8 décembre, deux traitements contre cette maladie génétique héréditaire du sang qui affecte notamment les Afro-Américains. L'un des deux utilise les ciseaux moléculaires Crispr, une technologie qui a révolutionné la manipulation du génome.

"Ces traitements représentent une avancée majeure dans le domaine de la thérapie génique pour les patients atteints de drépanocytose, une maladie du sang rare et invalidante qui affecte environ 100.000 personnes aux États-Unis", a déclaré lors d'une conférence de presse Peter Marks, haut responsable au sein de l'Agence américaine des médicaments (FDA). "Le potentiel de ces produits à transformer la vie des patients vivant avec la drépanocytose est énorme", a-t-il ajouté.

"Nouvelle ère prometteuse de la médecine"

La mise au point des ciseaux moléculaires Crispr avait valu le prix de Nobel de chimie à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna en 2020. L'outil permet une précision couplée à une facilité d'utilisation jamais vue par rapport aux outils précédents. Avec les ciseaux, le traitement Casgevy, déjà approuvé en novembre au Royaume-Uni et développé par Vertex Pharmaceuticals, modifie les cellules souches prélevées sur le patient avant qu'elles ne lui soient de nouveau transplantées. Il nécessite également une chimiothérapie, une fois les cellules souches prélevées, pour éliminer des cellules de la moelle épinière afin qu'elles soient ensuite remplacées.

Lors d'un essai clinique, 29 patients sur 31 n'ont pas expérimenté de crise de douleur (crise vaso-occlusive) durant au moins 12 mois consécutifs sur une durée de suivi de 24 mois. Les effets secondaires les plus fréquents étaient des douleurs à la bouche, des nausées, des douleurs abdominales ou encore des vomissements. Le second traitement, appelé Lyfgenia et développé par Bluebird Bio, fonctionne différemment. Il utilise un virus inoffensif pour transporter la modification génétique.

Les deux laboratoires pharmaceutiques à l'origine des traitements devront effectuer des études de suivi durant 15 ans, a précisé Nicole Verdun, directrice des produits thérapeutiques à la FDA. Selon Peter Marks, ils seront davantage appropriés pour les patients atteints de crises fréquentes nécessitant qu'ils se rendent à l'hôpital, ce qui pourrait représenter "environ 20%" des personnes atteintes de cette maladie dans le pays. Mais selon lui, l'autorisation de ces traitements "potentiellement transformateurs" démontre le dynamisme actuel de cette "nouvelle ère prometteuse de la médecine".

Les patients atteints de drépanocytose présentent une mutation qui affecte l'hémoglobine, une protéine des globules rouges délivrant l'oxygène aux tissus. À cause de cette mutation, les globules rouges prennent une forme de faucille, ce qui restreint la circulation sanguine et la délivrance d'oxygène. Cela peut notamment entraîner de l'anémie chronique et des crises très douloureuses. Les répercussions, avec des atteintes aux organes vitaux, peuvent être graves, voire fatales.