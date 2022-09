Une quatrième année pour les internes : le plan du gouvernement face aux déserts médicaux

Dans le détail, la quatrième année d'internat se déroulera à l'hôpital sous la supervision de médecins libéraux formés. Elle prendra place dans une zone rurale, mais aussi en centre-ville, dans certaines banlieues qui ne sont pas épargnées par le manque de praticien.

Pour faciliter l'installation des étudiants dans les zones les plus reculées, un logement leur sera proposé cette année-là. Cette mesure a un objectif clair : pousser les jeunes médecins à s'installer dans des déserts médicaux au sortir de leur formation. Pour autant, le projet fait grincer des dents les principaux concernés et les syndicats. Tout d'abord, parce que la liberté d'installation est considérée comme essentielle dans le milieu médical, mais également car elle allonge des études déjà très longues, portant à dix le nombre d'années nécessaires pour devenir généraliste.

Aujourd'hui, l'Association des maires ruraux de France estime que près de 10 millions de Français vivent dans un territoire où l'accès aux soins est plus difficile qu'ailleurs. On estime qu'ils sont six millions à séjourner à plus de trente minutes d'un service d'urgence et n'ont pas de médecin référent.