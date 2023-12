"Unique en son genre" : une femme avec deux utérus donne naissance à ses bébés à un jour d'intervalle

Une Américaine de 32 ans, possédant deux utérus à cause d'un trouble rare, a donné naissance à deux petites filles, à dix heures d'écart l'une de l'autre. Les deux bébés s'étaient développés séparément, chacun dans un utérus. Une grossesse rarissime, qui avait une chance sur un million d'avoir lieu, mais qui s'est déroulée paisiblement.

"Nos bébés miracles sont nés !" Une Américaine, atteinte du trouble congénital du double utérus, a donné naissance à deux filles, accouchant deux fois en deux jours, au terme de 20 heures de travail. Un scénario extrêmement rare. "Roxi Layla est née le mardi 19 décembre à 19h49 et a été rejointe par sa sœur, Rebel Laken, le mercredi 20 décembre à 6h09", a annoncé vendredi Kelsey Hatcher à ses quelque 6300 abonnés de son compte Instagram, sur lequel elle documentait depuis des mois cette grossesse hors normes.

Il était déjà "statistiquement si improbable" que les deux fausses jumelles viennent au monde, "qu'elles ont décidé de pousser jusqu'à avoir chacune leur propre anniversaire", s'est amusée la mère de 32 ans, en légende de photos où elle apparaît souriante, aux anges aux côtés de ses filles, de son mari Caleb et de l'équipe médicale. Après avoir accouché à l'hôpital de l'université d'Alabama à Birmingham (UAB), dont elle a loué le travail "incroyable", elle a indiqué que la famille était désormais rentrée chez elle, prête à "récupérer et profiter des vacances".

"Jamais, dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions pu planifier une grossesse et un accouchement comme celui-ci", mais les deux filles sont nées "en bonne santé et en toute sécurité", a assuré la trentenaire, citée dans un communiqué de l'hôpital. "Il semble approprié qu'elles aient eu deux anniversaires. Elles avaient toutes les deux leur propre maison et ont maintenant toutes les deux leur propre histoire de naissance", s'est-elle aussi réjouie.

"Grossesse rare"

C'est à l'âge de 17 ans que Kelsey Hatcher a découvert qu'elle possédait deux utérus, une anomalie congénitale rare qui n'affecte que 0,3% des femmes selon l'UAB. "Chaque utérus comporte une trompe de Fallope et un ovaire", explique l'hôpital dans son communiqué. Selon lui, les chances de tomber enceinte des deux utérus étaient infimes, de l'ordre de "une sur un million", ce qui fait de la grossesse de l'Américaine un cas "unique en son genre".

Par le passé, la trentenaire avait déjà connu trois grossesses saines, mais avait toujours été enceinte d'un seul utérus, un cas de figure qui n'est pas rare pour les femmes qui possèdent comme elle deux utérus. Mais lors de cette quatrième grossesse, elle a découvert avec stupeur lors d'une simple échographie de routine qu'un deuxième fœtus se trouvait aussi dans le second utérus. "J'ai eu le souffle coupé... Nous n'arrivions pas à y croire", a-t-elle raconté à la BBC.

Elle a alors commencé à documenter cette "grossesse rare" sur son compte Instagram, publiant au fil des mois des photos et décrivant l'évolution des bébés, encore incrédule par moments. "Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?! Comment avons-nous pu arriver jusqu'ici ?!", s'exclamait-elle par exemple au bout de 38 semaines de grossesse, une semaine avant l'accouchement.

"Cris de joie"

Au sein de l'UAB, l'équipe médicale a quant à elle souligné que la grossesse s'était déroulée normalement. "Les bébés de Kelsey avaient chacun leur propre utérus, leur propre sac, leur propre placenta et leur propre cordon ombilical, ce qui leur donnait plus d'espace pour grandir et se développer", a expliqué le professeur Richard Davis, mobilisé lors de l'accouchement. "En fin de compte, il s'agissait de deux bébés dans le même ventre au même moment. Ils avaient simplement des appartements différents."

La naissance des deux filles a toutefois nécessité de doubler le personnel soignant et accroître la vigilance. L'accouchement du premier bébé mardi soir, par voie vaginale, a déclenché "des cris de joie de tout le monde dans la salle", a rapporté l'obstétricienne Shweta Patel. "Mais il en restait un autre. Kelsey (...) avait des contractions avec le bébé B tout en allaitant le bébé A", a-t-elle décrit. Le second a été mis au monde par césarienne plus de dix heures plus tard, le lendemain matin à l'aube.

Si ce type de naissance est rarissime, quelques cas de figure similaires s'étaient déjà présentés par le passé. En 2019 au Bangladesh, une femme avait accouché de jumeaux près d'un mois après avoir mis au monde un bébé prématuré, qui s'était développé dans son autre utérus, rappelle la BBC.