Urgences de Thionville : retour au travail des soignants, presque intégralement mis en arrêt maladie

"À compter de lundi 16 janvier, le service des urgences de l'hôpital Bel Air de Thionville rouvre 24 heures sur 24", a annoncé dans un communiqué le Centre Hospitalier Régional (CHR) Metz-Thionville. Depuis le 31 janvier, seules les urgences vitales étaient acceptées, tandis que les autres patients étaient orientés vers d'autres établissements, faute de personnel soignant. Selon des sources syndicales, 55 des 59 infirmiers et aides-soignants du service étaient alors en arrêt maladie.

"Les équipes sont à bout, épuisées et incapables d'assurer une prise en charge de qualité", avait justifié une responsable syndicale à l'AFP. Dans son communiqué, le CHR a expliqué lundi que des échanges "constructifs" avec les équipes avaient finalement permis "un retour progressif des personnels". Le CHR de Metz-Thionville avait notamment décidé le 3 janvier du recrutement de six infirmiers et six aide-soignants, et une extension des surfaces de prise en charge des patients.