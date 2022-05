Urgences en détresse : les fermetures se multiplient, les soignants craignent le pire

Face aux mêmes difficultés, plusieurs hôpitaux du Cotentin (Normandie), de Jonzac (Charente-Maritime), Sarlat (Dordogne), Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), Marmande (Lot-et-Garonne) ou Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) ont déjà adopté un système similaire ou limité le nombre de jours d'ouverture des urgences, selon l'Agence Régionale de Santé.

Et ce modèle pourrait perdurer, car de plus en plus de médecins et de chefs de service d'urgence en France militent pour la généralisation du dispositif. Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, également maire LR de La Garenne-Colombes, et Mathias Wargon, chef des urgences de l'hôpital de Saint-Denis, multiplient ces derniers jours les interventions publiques à renfort d'interviews ou de tweets pour demander un véritable système de filtrage.