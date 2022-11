Urgences pédiatriques : des services à saturation sur fond d'épidémie de bronchiolite

L'épidémie de bronchiolite continue à s'étendre dans l'Hexagone, si bien que "la quasi-totalité de la métropole est désormais en épidémie", a indiqué la semaine passée l'agence Santé publique France. Les soignants l'ont constaté en première ligne, décrivant des services déjà "exsangues" jusqu'alors, et fragilisés par "un nombre toujours plus important de postes de personnels paramédicaux et médicaux" restés "vacants". Beaucoup attendent aujourd'hui une réponse de l'État, dénoncent des conditions de travail et une prise en charge inadaptées, qu'ils imputent à une "inaction politique irresponsable".

Ils mettent en avant des hospitalisations d’enfants dans des lieux non adaptés, des reports d’interventions chirurgicales programmées, mais également des sorties prématurées d’hospitalisation. À cela s'ajoutent des transferts éloignés : l'ARS d'Île-de-France, par exemple, a indiqué que 28 enfants avaient été orientés vers des services de réanimation d'autres régions afin de bénéficier d'une prise en charge. Une situation intenable, aux yeux des soignants, qui déplorent une "mise en danger des enfants". La région parisienne n'est pas seule touchée, assurent les soignants, qui observent des signaux d'alerte "partout en France". L'épidémie de bronchiolite, qui accentue les tensions, est d'ailleurs observée partout en métropole, à l'exception de la Corse.