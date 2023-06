Attention aux coups de soleil pour vos enfants : choisissez la bonne crème solaire

Selon le magazine de l’Assurance maladie, les crèmes idéales pour les enfants répondent à plusieurs critères. Elles doivent être à large spectre et protéger des deux types de rayons nocifs pour la peau : UVA et UVB. Mieux vaut préférer une crème et non un aérosol, car il pourrait manquer certaines zones et entraîner un risque de brûlures. Enfin, l’indice de la crème doit être d’au moins 30, sachant que 50 est l’idéal.

UFC Que choisir a réalisé un guide pour ne pas se perdre face à la quantité de produits existants et choisir le plus adapté à votre enfant. En règle générale, les produits pour enfants ont un indice de protection de 50 et contiennent des filtres minéraux qui sont "recommandés en cas d'allergie solaire pour les peaux sensibles et chez l'enfant" explique l’association de consommateurs. Afin d’apporter une protection optimale, la crème solaire s’étale en couche épaisse.