Vacances : cinq sports à pratiquer pour garder la forme cet été

Si vous partez à la montagne, la randonnée est de mise. Il s’agit d’un sport idéal pour prendre un bain de nature tout en faisant de l’exercice. Si vous débutez, il vaut mieux opter pour des sentiers simples qui ne vous prendront que quelques heures. Les experts recommandent d’opter pour une boucle de 7 à 10 km, à faire sur une demi-journée. L’idée est de garder votre rythme, de se balader tout en observant le paysage. Naturellement, les muscles des jambes vont travailler, tout comme les abdos, brûlant au passage quelques calories.

À la campagne, à la montagne ou même en ville, le vélo est une excellente activité physique. Les pistes cyclables ou les sentiers permettent de se déplacer sans danger, en faisant travailler les muscles, les bras, le dos et les abdominaux. Une bonne manière de se vider l’esprit en profitant de la nature environnante.

Pour un peu de douceur et de calme, il y a le yoga. Certains professeurs ont allié leur compétence aux décors montagneux. L’occasion de travailler la souplesse, la respiration et la relaxation, tout en profitant d’un bol d’air pur. Cet art ancestral permet de réaligner le corps et l’esprit. Ce sport peut se pratiquer seul, ou en groupe, selon vos préférences.