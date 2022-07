Vacances, j'oublie tout : ce que votre valise (trop ou pas assez pleine) raconte de vous

Le jour du départ en vacances approche, vous devez préparer la valise et un constat s’impose : non, vous n'êtes pas Marie Kondo qui aurait très certainement de vertueux conseils à dispenser pour vous faire gagner de la place dans la valise (le fameux ranger packing tant vanté par la prêtresse du rangement tirée à quatre épingles, consistant à rouler les vêtements). En réalité, à chacun son organisation… Mais ce bagage, dans son rangement et dans son apparence, ne reflète-t-il pas au fond nos vacances, la manière dont on les envisage, tel un miroir de notre identité d’urbains ultra-stressés en quête de quiétude méritée ?

Selon la psychologue Laurie Hawkes, les valises, qu’elles soient sur-blindées ou légères comme une brise, en disent effectivement beaucoup sur ce que nous sommes tout en recelant bien des mystères : "Difficile de savoir pourquoi on oublie toujours quelque chose et pourquoi on prend trop de choses, parfois en même temps", assurait-elle à TF1info dans une interview réalisée en juin 2019. "Trop prendre est le problème des voyageurs trop prudents qui craignent le manque matériel ou se veulent préventifs. Il faut voir chez eux une capacité d’anticipation, mais aussi de protection. Cela rassure leurs angoisses de se trouver démunis. Ils se disent ainsi qu'en fonction du climat – s’il fait mauvais, beau, froid, chaud, etc.– ils sauront à coup sûr prendre soin d'eux-mêmes et des leurs."

Mais gare aux paradoxes : "Souvent, ceux qui prennent trop de choses oublient le plus de choses", ajoutait la psychologue. Et le plus souvent, on y repense lorsque nous sommes dans le train ou dans l’avion alors qu'on est dans l’incapacité de reconfigurer la valise. "Prendre du recul sur la valise permet alors d'y voir plus clair. Certains ont tendance à mettre beaucoup trop dans la valise pour commencer, puis ils tâchent d’élaguer en se demandant si tout compte fait, ils ont besoin d’autant d’affaires. C’est comme une deuxième couche, un deuxième regard sur ce qui est nécessaire ou pas. Ceux-là veulent être préventifs, mais aussi utiles en allant à l'essentiel sans boursouflure." Pourtant, inéluctablement, on oublie toujours quand même quelque chose : "C’est bien la preuve qu’il faut accepter le lâcher-prise, convenir que l’on ne peut pas tout contrôler."