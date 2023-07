Vacances : comment faire si je suis malade ?

Avant de partir voyager en Europe, il est recommandé de commander une carte européenne d’assurance maladie. Il s’agit d’une carte gratuite, valable un an, nominative. Elle est la preuve que vous êtes couvert par l’assurance maladie de votre pays et permet de prendre en charge vos soins en Europe. Pour vous la commander, rien de plus simple, il suffit de remplir un formulaire sur votre compte ameli.fr. Vous la recevrez une à deux semaines plus tard, directement chez vous. Pour vous en servir, il suffit de la présenter. Il est possible que vous deviez avancer les frais, mais vous serez remboursé.