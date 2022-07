Vacances scolaires, températures élevées... Ces conditions peuvent-elles endiguer la 7e vague de Covid-19 ?

"Avec ces variants particulièrement contagieux, la saison ne suffira pas" à endiguer la hausse, prévient Benjamin Davido. "Nous ne pouvons d'ailleurs pas uniquement raisonner en termes de températures. Le Brésil ou la Floride (États-Unis) sont des endroits où il fait bon vivre, mais très meurtris par le Covid-19. Et rappelons que des études ont montré, dès 2020, que le virus était peu sensible aux fortes températures. Alors oui, nous ne sommes pas en plein mois de février, lorsque nous vivons en intérieur et que les espaces clos ne sont pas aérés. La saisonnalité nous aidera en ce sens, mais cela ne sera pas suffisant pour annihiler la vague."

Faut-il alors espérer que l'arrivée des vacances vienne, elle, perturber la diffusion du virus ? "Je résumerais la fermeture des établissements scolaires à un incubateur à virus dont nous allons fermer le robinet", admet l'infectiologue. "Mais les vacances demeurent aussi un moment de brassage, d'événements, de rapprochements entre des familles et amis éloignés, en grand nombre. Arithmétiquement, la probabilité de transmission augmente puisque les contacts sont plus nombreux. Pour se rendre sur leur lieu de villégiature, certains vont également prendre l'avion. Or, l'aéroport est une plateforme de brassage de population, de différents variants, de différents pays."