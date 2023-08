À l'huile d'olive ou à la bière, ces dangereuses "recettes miracles" vantées sur TikTok pour mieux bronzer

C’est peut-être la méthode la plus folle et qui a fait le plus parler d’elle cet été (voir notre article). Baptisée "beer tanning", ou "bronzage à la bière", cette pratique consiste comme son nom l'indique à recouvrir sa peau avec cette boisson en guide d'autobronzant. Sur TikTok, on trouve bon nombre de vidéos de vacancières et vacanciers, cannette à la main, en quête d’un teint parfaitement hâlé. Poussée par l’algorithme de la plateforme, la méthode attire sans qu’elle ne soit considérée aujourd’hui comme efficace.

Vantée sur les réseaux sociaux depuis 2020, la tendance a néanmoins pris de l’ampleur cette année, sous l’œil inquiet des médecins et autres spécialistes. En plus d'augmenter le vieillissement prématuré de la peau et d'entraîner une détérioration de l’épiderme, le "beer tanning" exposerait à un risque accru de coups de soleil, et potentiellement de cancer de la peau. En France, "plus de 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil", souligne l’institut national du cancer.