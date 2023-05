Vaccin anti-Covid : Pfizer fait-il vraiment 95% de marge ?

Soulignons-le d'emblée : la pandémie s'est révélée très profitable à Pfizer et aux autres entreprises qui ont réussi à produire et vendre des vaccins Covid. Pfizer a "généré 19 milliards de chiffre d’affaires en 2022 et devrait dépasser ce montant en 2023", soulignait il y a peu un expert à Capital, tout en voyant son cours en bourse progresser depuis 3 ans d'environ 35%. Des résultats financiers que certains jugent excessifs et dénoncent, mais qui ne sont pour autant pas la conséquence de marges aussi importantes sur les vaccins que celles évoquées dans l'extrait relayé sur les réseaux sociaux.

Il faut noter tout d'abord une légère confusion : le fait que les sommes citées sont en euros et pas en dollars comme le dit l'économiste (l'UE s'approvisionne en vaccins Pfizer à raison de 19,5 euros la dose, et ce depuis l'été 2021). En revanche, le coût de production est bel et bien inférieur à 1 euro. S'il n'est pas évalué avec certitude, les spécialistes s'accordent pour dire que celui-ci reste modique.