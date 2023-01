Bientôt un vaccin contre la bronchiolite ? Moderna présente de premiers résultats positifs

L'espoir d'un vaccin contre la bronchiolite est permis. Moderna, qui a développé l'un des premiers vaccins à ARN messager contre le Covid-19, a dévoilé ce mardi des résultats préliminaires positifs pour un essai sur le virus respiratoire syncytial (VRS), responsable de la bronchiolite, chez les personnes âgées. Et ils sont encourageants : selon des données intermédiaires, le potentiel vaccin à ARN messager a montré une efficacité de près de 84%, tout en étant bien toléré.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené un essai de phase 3 en double aveugle sur 37.000 personnes de 60 ans et plus venant de 22 pays, dont les États-Unis. Une partie du groupe a reçu le vaccin, l'autre un placebo. Moins de malades ont été recensés dans le groupe vacciné : sur 64 cas de patients atteints du virus et présentant deux symptômes ou plus, 55 se trouvaient dans le groupe placebo contre 9 dans le groupe vacciné, indique le laboratoire américain.