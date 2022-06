Le vaccin contre la variole du singe provoque-t-il des myocardites ?

Pour illustrer son propos, l'internaute s'appuie sur un document très officiel. Un "mémo" publié en septembre 2019 par la FDA, l'agence américaine des médicaments, suite à une étude clinique sur le vaccin Jynneos utilisé contre la variole. À la page 17, on y lit que des cas suspects de myocardite et de péricardite ont été observés "chez 5 patients sur 873 vaccinés" lors de l'essai clinique de phase 3. Soit, "1 myocardite pour 175 personnes", comme l'a calculé l'internaute.

Sauf qu'il s'agit d'une appréciation portant non pas sur le vaccin Jynneos, mais sur "ACAM2000". Derrière ce nom, le vaccin produit par Sanofi Pasteur et autorisé en 1931. Un vaccin dit de "deuxième génération", qui n'est plus utilisé depuis la fin de la campagne vaccinale contre la variole humaine, en 1984. Justement à cause de ces effets secondaires, jugés trop nombreux. Le 20 mai, la HAS rappelait ainsi dans un avis que les vaccins de 1ère et de 2ème génération "ne sont plus utilisés en population générale depuis 1984" pour plusieurs raisons : "Ces vaccins nécessitaient une technique d'injection particulière" et "présentaient une réactogénicité et des effets indésirables graves", comme les "atteintes cardiaques". "Ils sont contre-indiqués dans de nombreux cas et notamment chez la femme enceinte, les sujets immunodéprimés et les enfants de moins d’un an", rappelait l'autorité scientifique indépendante.