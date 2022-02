"20 fois plus de risques" de naissance prématurée chez les non-vaccinées : d'où vient ce chiffre ?

Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les données nationales de 144.548 grossesses, en se penchant plus précisément sur celles qui ont eu lieu après le 1er décembre, la capacité de dépistage n'étant pas jugée fiable avant cette date. Sur ces grossesses, l'analyse porte sur les 4950 femmes positives au Covid-19 à partir du mois de décembre. 89% d'entre elles étaient non-vaccinées ou partiellement vaccinées.

Sur les 2364 naissances chez des mères non-vaccinées ayant été infectées, 241 étaient des naissances prématurées, ce qui représente un taux de 10,2%. Un risque qui augmente à mesure que l'infection est proche de l'accouchement. Ainsi, sur les 610 naissances dans les 28 jours suivant la date d'apparition de la maladie, 101 étaient prématurées, ce qui donne un taux record de 16,6%. A contrario, ce taux redescendait à 8,6% chez les femmes vaccinées et contaminées, soit un chiffre proche de celui trouvé en population générale (7,9%).

En prenant ces chiffres, observés sur une large cohorte et des données fiables, on découvre donc qu'une femme non-vaccinée a bel et bien 18,6% plus de risques d'avoir une naissance prématurée si elle a le Covid-19.