Vaccination : pourquoi la Pologne veut-elle mettre fin aux contrats avec Pfizer ?

À les entendre, le gouvernement polonais ne voudrait "plus" du vaccin contre le Covid-19 commercialisé par le laboratoire américain à cause des "effets secondaires". "Le pays dénonce les faux vaccins", croit ainsi savoir un internaute. S'il s'agit d'une vraie décision de Varsovie, les origines sont tout autres.

Cette information a notamment été publiée par Reuters, l'une des trois principales agences de presse au monde. Le 19 avril, elle titrait sur "le refus" de la Pologne "de prendre ou de payer plus de vaccins contre le Covid-19 pour le moment". Et pour cause : avec 59% de sa population entièrement vaccinée, le pays enregistre l'un des taux de vaccination le plus bas de l'Union européenne (72,5% de personnes vaccinées en UE). Résultat, le pays dispose "d'un stock de vaccins excédentaire, dont une partie a été vendue ou donnée à d'autres pays", explique Reuters en citant le ministère de la Santé polonais.