Vaccin Covid-19 : la deuxième dose de rappel ouverte aux professionnels de santé

Un nouveau public invité à se faire administrer une fois de plus le vaccin contre le Covid-19. Alors que la septième vague s'estompe enfin avec une baisse croissante des cas enregistrés, la France continue de protéger sa population par la vaccination. Depuis plusieurs semaines, les plus de 60 ans et les résidents des Ehpad et unités de soins longue durée sont éligibles à une deuxième dose de rappel, la "quatrième dose" de vaccin pour de nombreuses personnes.

La semaine dernière, le gouvernement a étendu cette nouvelle injection à cinq millions de personnes supplémentaires : les adultes de 18 à 60 ans à risque de formes graves, les femmes enceintes dès le deuxième trimestre de grossesse, et l'entourage des personnes immunodéprimées, voire des femmes enceintes. La Direction générale de la Santé (DGS) indiquait que "l'arbitrage (était) en cours" pour le personnel soignant.