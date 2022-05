Vaccins anti-Covid : y a-t-il une forte hausse des troubles du cycle menstruel et des AVC ?

Après plus d'un an et demi de vaccination, certains s'entêtent à démontrer que les vaccins contre le Covid-19 seraient particulièrement dangereux. Dans une vidéo publiée ce samedi 21 mai, une internaute affirme ainsi avoir observé une "augmentation historique et inédite de certaines pathologies". Face caméra, elle indique que les vaccins ont provoqué une hausse de "1788 % des troubles du cycle menstruel" et de "732%" des AVC. Derrière cette énième "alerte", une nouvelle mauvaise interprétation des données américaines.