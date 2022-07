Vaccin Covid-19 : la dose de rappel prolonge-t-elle "considérablement la durée de l'infection" ?

Pour en arriver là, l'auteur du blog a récupéré les informations sur le délai entre un premier test PCR positif et une culture virale négative selon le statut vaccinal. Le graphique diffusé dans le NEJM montre en effet que ce délai pouvait être plus long chez les personnes ayant reçu un rappel. Sauf que cette analyse comporte plusieurs limites.

Tout d'abord, comme le relèvent les chercheurs, si les caractéristiques des participants étaient similaires dans les groupes atteints du variant Omicron et du variant Delta, "plus de participants infectés par l'Omicron avaient reçu un vaccin de rappel que ceux atteints d'infection Delta" (35 % contre 3%). Or, comme le souligne la correspondance, "le délai médian entre le premier test PCR positif et une culture négative était de 4 jours dans le groupe delta et de 5 jours dans le groupe omicron". La durée d'infection est donc plus longue dans le groupe touché par le second variant, largement constitué de personnes ayant reçu un rappel. Ce qui justifie l'écart visible entre les non-vaccinés et les "boostés".